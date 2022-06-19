فرقاطة روسية تطلق صواريخ "كاليبر" على أهداف أوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد مقطع فيديو يظهر قيام فرقاطة تابعة لأسطول البحر الأسود بإطلاق أربعة صواريخ من طراز "كاليبر" على أهداف أرضية في أوكرانيا.

في وقت سابق الأحد، أفادت الدفاع الروسية بأن ضربات بصواريخ "كاليبر" خلال اليوم الماضي أدت إلى مقتل 50 جنرالا وضابطا أوكرانيا جراء استهداف مركز قيادة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، إضافة إلى تدمير 10 مدافع هاوتزر M777 و20 مدرعة غربية الصنع في نيكولايف تم تسليمها إلى أوكرانيا مؤخرا.