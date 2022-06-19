الأطباء العسكريون الروس يقدمون المساعدة للمدنيين وللعسكريين في دونباس

تواصل المجموعات الطبية التابعة للجيش الروسي تقديم المساعدة الطبية المؤهلة للسكان المدنيين وللعسكريين الروس ولعناصر القوات الشعبية في جمهورية لوغانسك.

وتتوفر لدى المجموعات الطبية الروسية في دونباس، جميع المعدات والمواد اللازمة لتقديم مجموعة كاملة من العلاج.

ويتم استخدام عربات مدرعة مختصة ومروحيات من طراز "مي-8" لإجلاء ونقل الجرحى.

وقال ألكسندر شدير رئيس قسم الجراحة في أحد المستشفيات الميدانية في تلك المنطقة: "يقوم المستشفى الميداني التابع للمفرزة الطبية الخامسة والثلاثين بأداء مهامه منذ اليوم الأول من العملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية. وهو مجهز بكل ما هو ضروري لتوفير العناية الطبية والمساعدة الجراحية. ويعمل فيه جراحون وأطباء العظمية والأعصاب وأطباء العيون".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية