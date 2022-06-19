الجيش الروسي يطهر المراكز السكنية بمنطقة خاركوف من مختلف الألغام والقذائف

يواصل عناصر قوات الهندسة بالجيش الروسي إزالة الألغام والقذائف غير المنفجرة من الطرق ومحيط البيوت والأراضي الزراعية بالمراكز السكنية المحررة في مقاطعة خاركوف.

ويتم تنفيذ عمليات التطهير بطلب من السكان والسلطات المحلية. وبعد وصولهم يقوم عناصر الهندسة العسكرية باستطلاع المنطقة، ويتم تقييم الوضع، وبعد ذلك تشرع مجموعة إزالة الألغام في تطهير المنطقة من الأجسام المتفجرة.

وخلال ذلك، يتم تنفيذ كل التدابير اللازمة للكشف عن الأجسام المتفجرة وتحييدها، بما في ذلك المفخخات المتفجرة، وذلك في إطار الامتثال الصارم لمتطلبات السلامة. ويتم البحث عن الألغام وفقا لعلامات الكشف الخارجية وبمساعدة الوسائل التحديد العادية وبمشاركة كلاب مدربة خصيصا للكشف عن الألغام.

وبعد اكتشاف الألغام أو العبوات الناسفة، يتم تحديد مدى خطورتها وهل من الممكن نقلها أو يجب تفجيرها في مكانها.

عادة يتم نقل الأجسام المتفجرة إلى ميدان التفجير، وتوضع في خندق ويتم تفجيرها باستخدام شحنات تي إن تي.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية