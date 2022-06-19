 
مباشر

الجيش الروسي يطهر المراكز السكنية بمنطقة خاركوف من مختلف الألغام والقذائف

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t9cv

يواصل عناصر قوات الهندسة بالجيش الروسي إزالة الألغام والقذائف غير المنفجرة من الطرق ومحيط البيوت والأراضي الزراعية بالمراكز السكنية المحررة في مقاطعة خاركوف.

ويتم تنفيذ عمليات التطهير بطلب من السكان والسلطات المحلية. وبعد وصولهم يقوم عناصر الهندسة العسكرية باستطلاع المنطقة، ويتم تقييم الوضع، وبعد ذلك تشرع مجموعة إزالة الألغام في تطهير المنطقة من الأجسام المتفجرة.

وخلال ذلك، يتم تنفيذ كل التدابير اللازمة للكشف عن الأجسام المتفجرة وتحييدها، بما في ذلك المفخخات المتفجرة، وذلك في إطار الامتثال الصارم لمتطلبات السلامة. ويتم البحث عن الألغام وفقا لعلامات الكشف الخارجية وبمساعدة الوسائل التحديد العادية وبمشاركة كلاب مدربة خصيصا للكشف عن الألغام.

وبعد اكتشاف الألغام أو العبوات الناسفة، يتم تحديد مدى خطورتها وهل من الممكن نقلها أو يجب تفجيرها في مكانها.

عادة يتم نقل الأجسام المتفجرة إلى ميدان التفجير، وتوضع في خندق ويتم تفجيرها باستخدام شحنات تي إن تي.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

 

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا