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فيديو جديد يظهر عن قرب غارة إسرائيلية على غزة

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نشرت "أسيوشيتد برس" فيديو لغارة إسرائيلية على غزة صباح السبت.

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الجيش الإسرائيلي يعلن عن شن غارات داخل قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن عن شن غارات داخل قطاع غزة "ردا على إطلاق صاروخ نحو عسقلان"

المصدر: أ.ب.

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