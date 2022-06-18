شاهد.. بايدن يسقط عن دراجته الهوائية

تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت لدى نزوله عن دراجته الهوائية عند اقتراب الصحفيين منه، شمال مدينة ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير الأمريكية.

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المصدر: أ.ب.