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شاهد.. بايدن يسقط عن دراجته الهوائية

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تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت لدى نزوله عن دراجته الهوائية عند اقتراب الصحفيين منه، شمال مدينة ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير الأمريكية.

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بايدن يسقط عن دراجة هوائية.. فيديو
بايدن يسقط عن دراجة هوائية.. فيديو

المصدر: أ.ب.

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