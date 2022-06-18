تصوير جوي لحريق هائل في مصنع للبتروكيميائيات في شنغهاي

اندلع حريق هائل في مصنع للبتروكيميائيات في شنغهاي بالصين اليوم السبت، وأظهر تصوير جوي نشرته وكالة "سي سي تي في" الصينية مدى انتشار الحريق.

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المصدر: CCTV + AP