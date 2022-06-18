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تصوير جوي لحريق هائل في مصنع للبتروكيميائيات في شنغهاي

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اندلع حريق هائل في مصنع للبتروكيميائيات في شنغهاي بالصين اليوم السبت، وأظهر تصوير جوي نشرته وكالة "سي سي تي في" الصينية مدى انتشار الحريق.

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قتيل بحريق في شركة بتروكيميائية في شنغهاي الصينية (فيديو)
قتيل بحريق في شركة بتروكيميائية في شنغهاي الصينية (فيديو)

المصدر: CCTV + AP

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