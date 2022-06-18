لحظة استهداف مروحيات ""Ka-52" الروسية لمدرعات ومعاقل عسكرية أوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للحظة استهداف المروحيات الروسية من طراز "Ka-52" معاقل عسكرية وعربات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية وتدميرها بالكامل بالمنطقة العسكرية الغربية.

وبحسب بيان الوزارة، "أثناء تنفيذ طلعات قتالية، أطلقت مروحيات كا 52 التابعة لطيران الجيش، بالمنطقة العسكرية الغربية صواريخ على النقاط المحصنة لوحدات القوات المسلحة المكتشفة. وتم تنفيذ الضربات الجوية من على بعد أكثر من 5 كيلومترات".

ولفت البيان إلى أنه تم تدمير مركز قيادة ودبابات وعربات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: RT