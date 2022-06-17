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مشاهد من موقع انهيار العقار في العاصمة المصرية

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نشرت وكالة "أسوشيتد برس" مشاهد من موقع انهيار عقار في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أكدت السلطات مقتل ستة أشخاص جراء الحادث.

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المصدر: أ.ب.

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