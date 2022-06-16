بالفيديو.. الفيضانات تجتاح أغنى قرية صينية

اجتاحت الفيضانات قرية هويشي في مقاطعة جيانغسو شرق الصين، مما تسبب في أضرار جسيمة في الممتلكات سكانها، وذكرت "رابتلي" نقلا عن مصادر محلية أن القرية تعد من أغنى القرى الصينية.

المصدر: رابتلي