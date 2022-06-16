بالفيديو.. الفيضانات تجتاح أغنى قرية صينية
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اجتاحت الفيضانات قرية هويشي في مقاطعة جيانغسو شرق الصين، مما تسبب في أضرار جسيمة في الممتلكات سكانها، وذكرت "رابتلي" نقلا عن مصادر محلية أن القرية تعد من أغنى القرى الصينية.
المصدر: رابتلي
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .