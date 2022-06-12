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إطلاق صواريخ "كاليبر" من البحر الأسود ضد البنية العسكرية الأوكرانية

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يوثق فيديو لوزارة الدفاع الروسية إطلاق 4 صواريخ "كاليبر" من على متن فرقاطة تابعة لأسطول البحر الأسود تستهدف منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

وسبق أن أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية دمرت بصواريخ كاليبر مستودعا كبيرا في منطقة ترنوبل لأنظمة الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة التي تم تسليمها إلى كييف من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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