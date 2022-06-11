محتجون يغلقون طريق بغداد البصرة الرئيسي

قطع مئات المحتجين الطريق السريع بين البصرة وبغداد اليوم السبت في محاولة منهم للضغط على الحكومة العراقية لمنحهم فرص عمل كاملة في شركات النفط.

ويعمل معظم المتظاهرين بأجر يومي ووعدتهم الحكومة بوظائف بدوام كامل ولكن تم الاستغناء عن خدماتهم بشكل مفاجئ دون تحقيق الوعود بالعمل بدوام كامل.

وانطلق الاحتجاج من حاجز السدرة خارج البصرة حيث تم منع الشاحنات والمسؤولين وموظفي الشركات النفطية من دخول المدينة.

وأغلق المتظاهرون الطريق السريع بإطارات مشتعلة وتم نشر شرطة مكافحة الشغب في المنطقة.

المصدر: AP