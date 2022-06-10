أول لقطات من مواقع القصف الأوكراني على وسط دونيتسك

تعرضت دونيتسك للقصف العنيف من قبل القوات الأوكرانية اليوم الجمعة حيث أظهرت لقطات اللحظات الأولى بعد انفجار وقع بالقرب من إدارة رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية.

إضافة إلى ذلك تعرض العديد من مقاطعات دونيتسك لنيران المدفعية الأوكرانية اليوم، ومنها مقاطعات كيروفسكي وكويبيشيفسكي وكالينينسكي وبوديونوفسكي وفوروشيلوفسكي.

وأعلنت سلطات جمهورية دونيتسك أن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم المدافع الفرنسية ذاتية الدفع من طراز "سيزار" التي تسلمتها من دول الناتو خلال قصف دونيتسك.

المصدر: وكالات