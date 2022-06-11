طهران.. القبض على 13 شخصا بتهمة سرقة أكبر مصرف في طهران

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الجمعة عن القبض على 13 شخصا بتهمة سرقة 168 صندوقا للودائع الآمنة التابعة لفرع الجامعة في المصرف الوطني الإيراني.

وقال المدعي العام في طهران علي صالحي إن 3 من اللصوص اعتقلوا خارج إيران بينما تم القبض على الباقين في العاصمة وشمال إيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء إيرنا الحكومية.

وبحسب المدعي العام فقد عُثر على كميات كبيرة من الممتلكات المسروقة في مطار الإمام الخميني داخل سيارة أعدها المتهمون للسرقة، كما عُثر على بعض الكميات في طهران.

المصدر: وكالات