لحماية بايدن.. شرطي أمريكي يهاجم فتاة من الخلف ويطرحها أرضا ويجثم على جسدها الغض

انقض أحد رجال الشرطة بعنف مفرط على فتاة محتجة تحمل ميكرفونا في أحد شوارع لوس أنجلس حيث تجري فعالية قمة الأمريكيتين، التي يشارك فيها الرئيس الامريكي جو بايدن.

وخلال ترديدها هتافات مناهضة تزامنا مع مرور موكب رسمي باغت رجل شرطة الفتاة من الخلف وانقض عليها بكامل ثقله ليطرحها أرضا ويوجه لها عدة صفعات على وجهها قبل أن يجثم على جسدها الغض في مشهد يعيد إلى الأذهان تعامل الشرطة مع المواطن من أصول إفريقية جوج فلويد