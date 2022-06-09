سفن البحرية الروسية تبدأ تدريبات في بحر البلطيق بحثا عن غواصة للعدو

بدأت مجموعة من السفن الحربية التابعة لأسطول البحر البلطيق الروسي في البحر تدريبات تكتيكية تهدف إلى البحت عن غواصات لعدو مفترض.

ومن بين السفن الحربية التي تشارك في التدريبات سفينة الحراسة "ياروسلاف مودري" والطرادان "ستويكي" و"سووبرازيتلني" والسفن الصغيرة المضادة للغواصات "يورنغوي" و"كازانيتس" و"ألكسين" و"قباردينو - بلقاريا".

وفي إطار التدريبات تجري سفن أسطول البلطيق بالتنسيق مع طائرات "إل-38" المضادة للغواصات البحث عن غواصة وهمية للعدو ومراقبتها وتدميرها باستخدام معدات الرادار والسونار وكذلك أسلحة مضادة للغواصات.

المصدر: وكالات