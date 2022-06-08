من داخل مركز قيادة القوات الأوكرانية في مدينة كراسني ليمان

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من داخل معسكر الرواد السابق الذي تم العثور عليه في مدينة كراسني ليمان المحررة والذي استخدمه القوميون الأوكرانيون كمركز للقيادة .

وترك قادة القوات الأوكرانية مركزا للقيادة أثناء انسحابهم من المدينة وتم العثور عليه الإمدادات الغذائية ووسائل الاتصال والتنسيق وكذلك الأدوات النازية، كما تم اكتشاف الخنادق وأماكن إقامة العسكريين الأوكرانيين في أراضي المعسكر السابق.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية