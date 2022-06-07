شاهد.. إرسال مساعدات طبية إلى كوريا الشمالية بطريقة غريبة

نشر ناشطو منظمة "مقاتلون من أجل تحرير كوريا الشمالية" مقاطع فيديو تظهر إرسال إمدادات ومساعدات طبية لمكافحة كوفيد 19 إلى كوريا الشمالية بوساطة البالونات.

وأعلن بارك سانغ المنشق الكوري الشمالي أن منظمته أطلقت 20 بالونا تحمل 15000 حبة من تايلينول و20 ألف كمامة و30 ألف قرص فيتامين إلى كوريا الشمالية.

وكان مسؤول رفيع المستوى في منظمة الصحة العالمية قد قال الأسبوع الماضي إن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة تفترض أن تفشي فيروس كورونا في كوريا الشمالية "يزداد سوءا ولا يشهد تحسنا" على الرغم من المزاعم الأخيرة للدولة بأن عدد الإصابات الجديدة لكوفيد-19 يتباطأ.

المصدر: AP