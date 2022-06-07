مناورات جوية روسية سورية مشتركة بالقرب من الجولان

صدت أطقم القوات الجوية الروسية والسورية هجوما للعدو المفترض خلال تدريبات مشتركة حيث قامت بإصابة أهداف جوية بصواريخ جو - جو.

وقامت أطقم طائرات "ميغ-29" و"ميغ-23" السورية بضرب أهداف جوية تحت غطاء روسي حيث أقلعت مقاتلات روسية من قاعدة حميميم السورية ومطاري الصقال والضمير في محيط دمشق.

وخلال التدريبات أجرى الطيارون دوريات مشتركة فوق هضبة الجولان وكذلك الأجزاء الجنوبية والشرقية والشمالية من سوريا.

وتنفذ طلعات جوية مشتركة بشكل منتظم لزيادة القدرات القتالية لأطقم الطائرات السورية.

المصدر: وكالات