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العثور على مخدرات عسكرية وحقن بعد قصف مدفعي لمواقع أوكرانية محصنة

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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لعملية فتح مواقع ميدانية محصنة جيدا للقوات الأوكرانية من قبل القوات الروسية المحمولة جوا.

ويظهر الفيديو خنادق طويلة مجهزة تجهيزا جيدا بشكل شامل، ومخبأ خرسانيا، وجثثا لجنود أوكرانيين، وحقنا ومخدرات يفترض أنها ما يسمى بالمخدرات العسكرية، وكذلك ذخيرة أمريكية.

وأشارت وزارة الدفاع بأن تلك المواقع الميدانية المحصنة جيدا قد تم تحريرها خلال تقدم الوحدات الروسية للقوات المحمولة جوا، حيث نقلت وحدات الاستطلاع وطواقم المسيرات إحداثيات مواقع المدفعية المكتشفة بدقة، وتابع بيان وزارة الدفاع: "تراجعت القوات المسلحة الأوكرانية عن مواقعها، وتكبد العدو خسائر، خلال قصف مدفعي".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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