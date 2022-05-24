فيديو جديد يوثق لحظة انهيار مبنى في عبدان الإيرانية

أظهر فيديو جديد تم تداوله على وسائل الإعلام الإيرانية لحظة انهيار مبنى من 10 طوابق قيد الإنشاء في مدينة عبدان جنوب إيران.

ووثقت كاميرا في محل أمام المبنى الذي انهار أمس الاثنين، لحظة الحادث، والذي وصفه سكان المنطقة بأنه من الشدة لدرجة أنه تسببت باهتزاز الأبنية المجاورة، حيث قدمت 5 سيارات إسعاف لمساعدة الضحايا، وسط تواجد رجال الإطفاء والدفاع المدني في مكان الحادث.

:movie_camera: لحظه ریزش ساختمان #متروپل از نمای دوربین مداربسته pic.twitter.com/LSbNWxllji — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) May 24, 2022

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، أمس الاثنين، أن أجزاء من مبنى "متروبول" الكبير الواقع في شارع أميري بمدينة عبدان جنوب إيران، ما أسفر عن قتيل وعدد من الجرحى.

المصدر: وكالات إيرانية