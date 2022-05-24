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حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" تشارك في مناورات الناتو في الشرق المتوسط

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تشارك حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وطاقمها البالغ عددهم 4800 شخصا في التدريبات وسط البحر المتوسط ​​لتعزيز التنسيق مع دول الناتو في إطار مناورات "درع نبتون 2022"

وتشمل التدريبات العسكرية واسعة النطاق التي ستجري في بحر البلطيق والأدرياتيكي والأبيض المتوسط بمشاركة دول الناتو الوسائل الجوية والبرية والبحرية وتهدف إلى تحسين التواصل بين الحلفاء وتنسيق عمل مجموعة حاملة طائرات هجومية ومجموعة برمائية ووحدة استكشافية بحرية.

المصدر: وكالات

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