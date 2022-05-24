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بالتوازي مع زيارة بايدن.. قاذفات روسية وصينية تنفذ دوريات مشتركة فوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ

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نفذت حاملات صواريخ استراتيجية روسية من طراز "تو-95 ام اس" وقاذفات استراتيجية صينية "هون-6 ك" دوريات مشتركة فوق بحري اليابان والصين الشرقي بمرافقة مقاتلات "سو-30 اس ام" الروسية.

وحسب وزارة الدفاع الروسية فإن الدوريات المشتركة استمرت 13 ساعة وكانت مقاتلات إف-2 الكورية الجنوبية ومقاتلات إف-16 اليابانية رافقت القاذفات في بعض المراحل من المسار.

وجاءت الدورية المشتركة في اليوم الأخير من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للدول الآسيوية.

المصدر: وكالات

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