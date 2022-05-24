بركان في كامتشاتكا يقذف رماده على ارتفاع 5 كلم في مشهد طبيعي لافت

ألقى بركان "بيزيميانّي" الموجود على شبه جزيرة كامتشاتكا في شمال شرقي روسيا بعمود من الرماد البركاني بلغ ارتفاعه 5 كيلومترات.

ويقول الخبراء المحليون إن الرماد لم يصل إلى أقرب قرية من البركان، كليوتشي، إلا أن مثل هذا الثوران النشط يمكن أن يؤثر على الطيران المدني، حيث يتعلق الأمر بسحب الهباء الجوي وأعمدة الرماد من الانهيارات الثلجية الساخنة.

وقد تم رفع درجة مخاطر الطيران للبركان إلى اللون "البرتقالي".

المصدر: تليغرام