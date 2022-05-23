شاهد.. كيم جونغ أون يتقدم مراسم جنازة مارشال في الجيش الكوري ويحمل نعشه

حضر زيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مراسم جنازة حاشدة للمارشال في الجيش الكوري ومستشار وزارة الدفاع هيون تشول هي، والذي توفي الجمعة الماضية.

وعرض التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي مشاهد تظهر كيم جونغ أون بدون كمامة الوجه وهو يحمل نعشا مع آخرين قبل الدفن في المقبرة الوطنية.

يشار إلى أن المارشال الكوري الشمالي الراحل لعب دورا رئيسيا في إعداد كيم ليكون الزعيم القادم للبلاد قبل وفاة والده كيم جونغ إيل في أواخر عام 2011.

المصدر: AP