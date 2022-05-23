مقتل شخصين وإصابة 10 بقصف أوكراني على خيرسون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل شخصين بينهما طفل وإصابة 10 آخرين جراء قصف للقوات الأوكرانية على مقاطعة خيرسون.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن القوميين المتطرفين الأوكران استهدفوا بلدة بيلا زيوركا في مقاطعة خيرسون براجمات صواريخَ من طراز أوراغان تحمل قذائف عنقودية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وهدم نحو عشرة منازل. وفي الأثناء كشفت سلطات جمهورية دونيتسك عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة ستة آخرين جراء قصف أوكراني على 13 بلدة بالجمهورية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.