مدافع ذاتية الدفع "Hyacinth-S" الروسية تؤدي مهامها القتالية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t2w6
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع تظهر أعمال قتالية لمدافع ذاتية الدفع عيار 152 ملم من طراز "Hyacinth-S" أثناء العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وحسب الوزارة فإن أطقم المدافع ذاتية الدفع تؤدي مهامها القتالية تستهدف تدمير معاقل العدو والتحصينات والمعدات والقوى العاملة، وأيضا قصف مواقع إطلاق النار للعدو أثناء القتال.
وأعلنت وزارة الدفاع الورسية، اليوم الاثنين، تدمير مدافع "هاوتزر أم 777" الأمريكية باستخدام مدافع "Hyacinth-s".
المصدر: وزارة الدفاع الروسية