الجيش الروسي يجلي أكثر من 60 من سكان مقاطعة خاركوف إلى مقاطعة بيلغورود

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الروسي قام بإجلاء أكثر من 60 شخصا من سكان مقاطعة خاركوف الأوكرانية، إلى مقاطعة بيلغورود في روسيا.

وذكرت الوزارة، أن المناطق السكنية في مقاطعة خاركوف تتعرض

بشكل دوري للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، لذلك قرر المدنيون، بما في ذلك العائلات التي لديها أطفال، المغادرة وطلبوا من القوات المسلحة الروسية مساعدتهم.

بالإضافة إلى ذلك، أنقذ الجيش الروسي حوالي 30 كلبا وقطة من الجوع في ضواحي خاركوف، وسيتم توزيعهم على بعض دور إيواء الحيوانات.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية