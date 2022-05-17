الملكة إليزابيث الثانية تفتتح خط القطارات يحمل اسمها في لندن

شاركت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية اليوم الثلاثاء في افتتاج خط جديد للقطارات يحمل اسمها في وسط لندن.

ووصلت الملكة البالغة من العمر 96 عاما، والتي خفضت معظم ظهورها العامة مؤخرا، إلى محطة بادينغتون وكشفت النقاب عن لوحة تذكر أنها افتتحت رسميا خط إليزابيث.

ويظهر في فيديو بثته وكالة "أسوشيتد برس" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حضر أيضا مراسم الافتتاح.

يذكر أن افتتاح خط القطارات الجديد أمام الجمهور سيتم في 24 مايو.

المصدر: أ.ب.