بالفيديو.. رجل أعمال مصري يعرض مجموعته الكبيرة من السيارات الكلاسيكية

نشرت وكالة "رابتلي" فيديو من منطقة العبور بمحافظة القليوبية المصرية فيديو لعرض رجل الأعمال المصري، محمد وحدان مجموعته الكبيرة من السيارات الكلاسيكية وروى قصة جمعها واهتمامه فيها.

ومن بين السيارات القديمة الـ250 المعروضة طرازات متنوعة من مرسيدس وأخرى من فورد تعود إلى عشرينيات القرن الماضي، وبينها سيارة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات.

واعتبر سياراته "ذهبا عتيقا"، معترفا أن بعضها في حال يرثى له، لكنه أشار إلى أنه لن يقوم بتعديل أي شيء فيها.

المصدر: رابتلي