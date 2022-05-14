شاهد.. لحظة تدمير معبر عائم بنيران المدفعية الروسية

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير معبر عائم أقامته وحدات من القوات الأوكرانية في محاولة منها لعبور نهر سيفيرسكي دونيتس.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه أثناء عمليات الاستطلاع والتفتيش تم اكتشاف وحدة من القوات الأوكرانية حاولت عبور المعبر العائم في المركبات القتالية وتم تدميره بالكامل بنيران المدفعية.

كما تم تدمير عربات العدو التي تمكنت من عبور المعبر والاستيلاء على جزء من المركبات المدرعة التابعة للقوات الأوكرانية من قبل الجنود الروس.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية