مصور رابتلي يتعرض للاعتداء خلال جنازة شيرين أبو عاقلة ويوثق لقطات جديدة للهجوم الاسرائيلي على نعشها
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وجد مصور وكالة رابتلي نفسه وسط الاشتباكات بين الجنود الإسرائيليين والمشاركين في موكب تشييع جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة.
وسجلت عدسته لحظة الهجوم عليه أثناء تغطيته الاشتباكات مما أدى إلى انقطاعها.
شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، هجوما عنيفا على موكب تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة خلال خروجه من المستشفى الفرنسي.
وأفادت مراسلة RT بأن سبب الهجوم هو اشتراط السلطات الإسرائيلية نقل جثمان أبو عاقلة بالسيارة من المستشفى الفرنسي وليس مع المشاة.
المصدر: رابتلي