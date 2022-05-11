الدفاع الروسية تنشر لقطات للأعمال القتالية لقوات الإنزال الروسية في أوكرانيا
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لوحدة قوات الإنزال خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ويظهر تسجيل الفيديو تقدم أفراد الوحدة المضادة للدبابات التابعة قوات الإنزال الجوية إلى منطقة معينة ودمروا نقاط إطلاق النار في معقل القوات المسلحة الأوكرانية. كما قام أفراد قوات الإنزال بقمع نقاط إطلاق النار بنيران الأسلحة الموجهة المضادة للدبابات وأنظمة الصواريخ المحمولة وقاذفات القنابل والأسلحة الصغيرة.
المصدر: تاس