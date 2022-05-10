البحرية الإندونيسية تضبط أكبر كمية من الكوكايين في تاريخها

أعلنت القوات البحرية عن مصادرة أكبر كمية من الكوكايين في إندونيسيا بعد العثور في البحر على عبوات بلاستيكية كانت تحتوي على المخدرات.

وذكر نائب رئيس أركان البحرية الإندونيسية أن 4 عبوات سوداء كانت تحتوي على 179 كيلوغراما من الكوكايين بقيمة 1.2 تريليون روبية (82.6 مليون دولار) تم العثور عليها بالقرب من ميناء ميراك في جزيرة جاوة يوم الأحد.

وأضاف أن المهربين على الأرجح تركوا المخدرات بالقرب من الميناء لنقلها فيما بعد بواسطة زورق سريع وكانوا يراقبونها عندما استولت عليها القوات البحرية.

ولم يتم القبض على أي من المهربين فيما تواصل السلطات تحقيقاتها في ملابسات الحادث.

المصدر: AP