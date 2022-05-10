لحظة القبض على شاب لبناني قتل والدته أثناء أدائها الصلاة

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي شريط فيديو يوثق القبض على الشاب المدعو هادي سليم الذي قتل أمه طعنا بسكين اثناء أدائها فريضة صلاة الظهر.

لحظة القبض على المدعو هادي سليم الذي قتل أمه اثناء أدائها فريضة صلاة الظهر pic.twitter.com/QYJQ1KOO1u — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 10, 2022

ووقع الحادث في في منطقة الشياح الواقعة في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حيث أفادت إذاعة "صوت لبنان" بأن سليم قتل والدته خلال أدائها الصلاة الظهر بـ7 طعنات بسكين.

المصدر: وكالات