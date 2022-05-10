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لحظة القبض على شاب لبناني قتل والدته أثناء أدائها الصلاة

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لحظة القبض على شاب لبناني قتل والدته أثناء أدائها الصلاة
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تداولت مواقع التواصل الإجتماعي شريط فيديو يوثق القبض على الشاب المدعو هادي سليم الذي قتل أمه طعنا بسكين اثناء أدائها فريضة صلاة الظهر.

ووقع الحادث في في منطقة الشياح الواقعة في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حيث أفادت إذاعة "صوت لبنان" بأن سليم قتل والدته خلال أدائها الصلاة الظهر بـ7 طعنات بسكين.

المصدر: وكالات

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