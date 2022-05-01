فرنسا.. اعتقال العشرات أثناء الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن 45 شخصا اعتقلوا خلال الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين خلال الاحتفال بمناسبة عيد العمال في باريس.

واستخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في احتجاجات، شاركت فيها النقابات العمالية والمنظمات الشبابية وأنصار حركة السترات الصفراء.

وقام المتظاهرون بتحطيم النوافذ في بعض البنوك والمطاعم وإحراق الحواجز في الشوارع وإلقاء الحجارة والزجاجات على الشرطة.

المصدر: وكالات