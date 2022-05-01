طائرة مسيرة ترصد تحرك القوات الأوكرانية في مصنع "آزوفستال" المحاصر في ماريوبول

رصدت طائرة مسيرة تابعة لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء تحرك القوات الأوكرانية في أراضي مصنع "آزوفستال" المحاصرة من قبل القوات الروسية في ماريوبول.

وتظهر اللقطات التقط في الجزء الشمالي من المصنع يوم السبت 3 أشخاص يرتدون أزياء عسكرية وخوذات يسيرون بالقرب من زاوية أحد المباني في منطقة المستودع ويدخلون في المبنى يبدو أنه غرفة مدخل وفي أيديهم شيء ما يشبه الأسلحة: رشاشات أو بنادق أو رشاشات خفيفة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في 16 أبريل أنه تم تطهير كامل أراضي ماريوبول من الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب والنازيين الجدد من كتيبة "آزوف" المتطرفة. وحاصرت القوات الروسية بقايا القوات الأوكرانية في مصنع آزوفستال للمعادن.

المصدر: نوفوستي