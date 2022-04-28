إرسال بالونات تحمل منشورات دعائية إلى كوريا الشمالية

أعلن ناشط كوري جنوبي عن إطلاقه مليون منشور دعائي مثبت على بالونات باتجاه كوريا الشمالية هذا الأسبوع.

وهذه هي حملته الأولى في هذا العام منذ إطلاقه المنشورات إلى كوريا الشمالية في العام الماضي مما يعتبر انتهاكا لقانون جديد أقرته حكومة كوريا الجنوبية ويجرم مثل هذه الأفعال.

وأعلن الناشط أنه قام مع مجموعة من الأشخاص بإطلاق 20 بالونا ضخما عبر حدود الكوريتين يومي الاثنين والثلاثاء، كتب عليها منشورات تنتقد البرنامج النووي لكوريا الشمالية وعملية نقل السلطة بالوراثة من قبل عائلة كيم جونغ أون.

المصدر: AP