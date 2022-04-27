لم يرها منذ أكثر من 10 أعوام.. شاهد لحظة لقاء الطيار الروسي مع عائلته

نشرت القناة التلفزيونية الروسية لقطات توثق لقاء الطيار الروسي قسطنطين ياروشينكو مع عائلته في مطار فنوكوفو الدولي في موسكو، وذلك بعد 10 سنوات قضاها في سجن أمريكي.

وتم تبادل المواطن الأمريكي تريفور راودي ريد والطيار الروسي قسطنطين ياروشينكو في تركيا اليوم الأربعاء في إطار الصفقة المبرمة بين واشنطن وموسكو.

واعتقل المواطن الروسي ياروشينكو في 28 مايو 2010 في ليبيريا بتهمة التحضير لنقل كمية كبيرة من الكوكايين، ثم نقل إلى الولايات المتحدة حيث حكم عليه بالسجن 20 عاما.

المصدر: وكالات