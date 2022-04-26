كوريا الشمالية تستعرض صواريخها الباليستية العابرة للقارات أثناء العرض العسكري

عرض التلفزيون الكوري الشمالي الرسمي لقطات للعرض العسكري الذي أقيم ليلة الاثنين بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس الجيش.

وشارك في العرض العسكري آلاف الجنود وأحدث الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ومن بينها أكبر صاروخ كوري شمالي من طراز هواسونغ-17.

وأعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت اختبارا ناجح لهذا الصاروخ، إلا أن كوريا الجنوبية زعمت أن الإطلاق الناجح كان لصاروخ هواسونغ -15 وأن إطلاق صاروخ هواسونغ -17 قد فشل.

المصدر: AP