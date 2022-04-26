هبوط ناجح لأول بعثة أمريكية خاصة إلى محطة الفضاء الدولية

هبطت مركبة فضائبة تابعة لسبيس إكس تحمل 3 أشخاص برفقة رائد فضاء سابق في ناسا بالقرب سواحل فلوريدا الأمريكية يوم الاثنين، بعد أن أمضوا أكثر من أسبوعين في محطة الفضاء الدولية.

وكان 4 أشخاص، منهم 3 رجال الأعمال ورائد الفضاء الأمريكي الأسباني السابق مايكل لوبيز أليجريا، قد غادورا إلى الفضاء من فلوريدا في 8 أبريل الماضي.

وكان من المخطط أن تنفصل المركبة عن المحطة الفضائية في 19 أبريل الجاري لتصل إلى الأرض في اليوم التالي، لكن العملية تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة الهبوط.

المصدر: وكالات