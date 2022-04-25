إطلاق نار خلال تشييع ضحايا فاجعة طرابلس في لبنان

شارك المئات من أهالي طرابلس في تشييع ضحايا فاجعة غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل لبنان الذي راح ضحيته عدد من المواطنين، بينهم أطفال.

وشوهد المشيعون يحملون نعوش جثث القتلى إلى المقبرة بينما كان رجال يحملون بنادق آلية يطلقون النار في الهواء.

وأقيمت مراسم التشييع وسط غضب شعبي كبير بعد أن فجع العديد من الأهالي بغرق أفراد من أسرهم، مع توجيه العديد من الاتهامات إلى الجيش اللبناني، بأنه "مسؤول" عن غرق الزورق أثناء محاولته اعتراضه في المياه الإقليمية ما تسبب بحدوث الفاجعة.

المصدر: وكالات