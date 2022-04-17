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شاهد.. شرطي إسرائيلي يعتدي على شاب فلسطيني ونجله بالضرب داخل الأقصى

فيديوهات

شاهد.. شرطي إسرائيلي يعتدي على شاب فلسطيني ونجله بالضرب داخل الأقصى
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أظهر مقطع فيديو متداول قيام القوات الإسرائيلية بالاعتداء على شاب فلسطيني ونجله بالضرب بالهراوات، ثم اعتقلته من باحات المسجد الأقصى.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 9 فلسطينيين آخرين، وأصابت عددا من المصلين بعد الاعتداء عليهم، إثر اقتحامها المسجد الأقصى مجددا اليوم الأحد، وإخلاء معظم ساحاته بالقوة.

المصدر: RT

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