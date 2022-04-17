شاهد.. شرطي إسرائيلي يعتدي على شاب فلسطيني ونجله بالضرب داخل الأقصى

أظهر مقطع فيديو متداول قيام القوات الإسرائيلية بالاعتداء على شاب فلسطيني ونجله بالضرب بالهراوات، ثم اعتقلته من باحات المسجد الأقصى.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 9 فلسطينيين آخرين، وأصابت عددا من المصلين بعد الاعتداء عليهم، إثر اقتحامها المسجد الأقصى مجددا اليوم الأحد، وإخلاء معظم ساحاته بالقوة.

#شاهد| قوات الاحتلال تعتدي على شاب فلسطيني ونجله بالضرب بالهروات وتعتقله من باحات المسجد الأقصى pic.twitter.com/xvQWLmRBgS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 17, 2022

المصدر: RT