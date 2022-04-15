الدفاع الروسية تظهر نشاط أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية في أوكرانيا
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أظهرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال أطقم أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية من طراز "كراسوخا-4اس" و"مورمانسك" و"موسكفا" في أوكرانيا.
وذكرت الوزارة أن أطقم أنظمة التشويش الإلكترونية "كراسوخا-4اس" و"مورمانسك" و"موسكفا" في أوكرانيا تنفذ مهام البحث عن الأهداف الجوية المعادية وتحديدها بما فيها الطائرات الاستطلاعية والهجومية وتقمع تشغيل محطات الرادار المحمولة جوا للطائرات.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية