إسرائيل تختبر منظومة الليزر لاعتراض الصواريخ

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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الخميس إكمال تجاربها بنجاح لنظام الدفاع الصاروخي الليزري الجديد للمساعدة في حماية البلاد من الهجمات الصاروخية.

وحسب بيان الوزارة فإن المنظومة تعترض طائرات بدون طيار وقذائف مورتر وصواريخ وصواريخ مضادة للدبابات.

وتم تصميم الليزر لتعزيز منظومات الدفاع الإسرائيلية متعددة الطبقات والتي تشمل القبة الحديدية وأنظمة أخرى قادرة على اعتراض الصواريخ طويلة ومتوسطة المدى والطائرات بدون طيار.

المصدر: AP