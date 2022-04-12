بوتين لمن يسألوه عن بوتشا: "هل زرتم الرقة السورية؟"

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأنباء عن مقتل مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية على أيدي القوات الروسية بأنها استفزاز.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لزكاشينكو في قاعدة فوستوتشني الفضائية شرق روسيا :

عندما يحدثني زملائي الغربيون عن بوتشا .. أسألهم هل زرتم الرقة السورية؟ المقاتلات الأمريكية سوتها بالأرض والجثث انتشرت في المدينة شهورا حتى تفسخت ولم يكترث أحد منك لذلك.. كذلك لم يتذكر أحد منكم مئات القتلى الذين سقطوا بضربة واحدة وجهتها طائرة أمريكية لأحد الأعراس .. لم يأبه أحد لذلك . هدوء مطبق.. لكن هذا الهدوء لم نلحظه عندما تم تدبير أعمال استفزازية في سوريا واتهموا حكومة الرئيس الأسد باستخدام السلاح الكيميائي، وتبين لاحقا أن كل ذلك كان تزييفا للحقائق، تماما كما حصل في بوتشا.

اليوم الرئيس لوكاشينكو عرض علي بشكل سريع بيانات قدمها لجهاز الأمن الفدرالي الروسي فيها معلومات وأرقام سيارات وغير ذلك عن الأشخاص الذي دخلوا إلى هذه المدينة وهيأوا الظروف لمثل هذا الحدث المزيف.