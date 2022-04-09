إطلاق صاروخ فالكون يحمل على متنه طاقما من أربعة سياح فضاء

شهد مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال بالولايات المتحدة الجمعة إطلاقا ناجحا لصاروخ فلكون التابع لـ"بسيس إكس" يحمل على متنه فريقا من أربعة سياح فضاء.

وتتم إدارة المهمة من قبل شركة Axiom Space ، وهي شركة تعاقدت مع SpaceX لإطلاق Falcon 9 ومع وكالة ناسا، التي توفر إقامة للطاقم في المحطة الفضائية الدولية.

يذكر أن زيارات سياح الفضاء السابقة إلى محطة الفضاء الدولية نفذت باستخدام مركبات سويوز الفضائية الروسية.

المصدر: رابتلي