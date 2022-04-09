وصلت النجدة.. كينيون يستقبلون بالرقص والغناء شاحنة وقود وسط أزمة محروقات في البلاد

وسط أزمة محروقات كبيرة تشهدها كينيا، احتشد مواطنون ورقصوا احتفالا بوصول شاحنة محروقات، حيث ينتظر الناس لساعات في المحطات للتزود بالوقود ويقفون بطوابير طويلة من السيارات.

واندلعت أزمة الوقود في كينيا بعد تأخر الدعم الحكومي وارتفاع أسعار الوقود، ما أدى إلى عودة مشاهد طوابير الانتظار أمام محطات الوقود إلى كيزومو، ثالث أكبر مدينة في كينيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.