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بالفيديو.. مقتل متظاهر في اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين في بيرو

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قتل متظاهر بالرصاص خلال اشتباكات بين محتجين والشرطة بمدينة إيكا الساحلية جنوبي عاصة بيرو، حيث قام المزارعون وعمال النقل بإغلاق الطرق لليوم الثالث احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

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وقتل أربعة آخرون على الأقل خلال المظاهرات المناهضة للحكومة التي بدأت يوم الاثنين احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في البلاد.

وأصيب 25 شرطيا في أعمال العنف وفرض الرئيس بيدرو كاستيلو حظر تجول تم تحديه بعد ذلك باحتجاج أكبر في العاصمة ليما.

المصدر: أ.ب.

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