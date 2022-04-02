الجيش الروسي يطهر مساحات محررة في لوغانسك من الألغام

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات المسلحة بدأت في إزالة وتفجير الألغام المزروعة من قبل المسلحين الأوكرانيين في الأراضي المحررة بجمهورية لوغانسك الشعبية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع اليوم السبت: "إن القوات المسلحة بدأت في إزالة الألغام من الأراضي المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية.. وشملت المجموعة عمليات إزالة الألغام وتسيير الروبوتات (كاشفات الألغام) وتدمير الأجسام المتفجرة المكتشفة"، وستتم عمليات التنظيف والتطهير بالتنسيق مع إدارة الجمهورية ورؤوساء وسلطات المناطق المحررة.

وسيتم تنفيذ الكشف عن الألغام والتطهير في المناطق المحررة من مخلفات القوات المسلحة الأوكرانية والمتطرفين في لوغانسك، بمساعدة مجمع إزالة الألغام الروبوتي Uran-6، الذي أثبت فعاليته عند تنفيذ المهام الخاصة على الأراضي السورية وقره باغ.

المصدر: نوفوستي