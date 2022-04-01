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شاهد.. مروحيات أوكرانية تتسلل إلى منطقة حدودية روسية وتقصف مستودعات للوقود

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تسللت فجر اليوم الجمعة مروحيتان أوكرانيتان إلى داخل الأراضي الروسية في مقاطعة بيلغورود الروسية، محلقتان على ارتفاع منخفض وقامتا بقصف مستودعات للوقود في المنطقة.

وأفاد رئيس مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، بإصابة شخصين في حريق اندلع اليوم الجمعة في مستودع للنفط في مدينة بيلغورود جراء قصف أوكراني.

وكتب غلادكوف في صفحته على "التلغرام": "اندلع الحريق في المستودع جراء ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلتا الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض. ولم تؤد الضربة إلى وقوع ضحايا".

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